Lyon fait le boulot et reste leader en Ligue Europa

Après un début de match complètement dingue avec trois buts marqués en moins d'un quart d'heure de jeu, l'Olympique lyonnais s'est imposé de justesse face à Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa. Suffisant pour récupérer la place de leader, et pour continuer de voir loin dans cette C3.

Lyon 2-1 Go Ahead

Buts : Moreira (3 e ) et Sulc (11 e ) pour Lyon // Smit (6 e ) pour Go Ahead

Une grande entame de match absolument dingue, suivi d’un petit ennui finalement décevant ? Oui, c’est évidemment possible dans le football. La preuve avec cette opposition entre l’Olympique lyonnais et Go Ahead, comptant pour la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa. Certes, c’est un résumé assez sévère au regard de la volonté affichée des deux équipes. Mais lorsque des tremblements de filets se font entendre à trois reprises en un seul quart d’heure, les maigres attentes se transforment soudainement en grosses exigences. De tout cela, l’OL n’en a cure : le premier du classement a en effet conservé sa place au classement, au prix d’un succès serré face au 28 e .…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com