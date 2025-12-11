 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon fait le boulot et reste leader en Ligue Europa
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 22:59

Lyon fait le boulot et reste leader en Ligue Europa

Lyon fait le boulot et reste leader en Ligue Europa

Après un début de match complètement dingue avec trois buts marqués en moins d'un quart d'heure de jeu, l'Olympique lyonnais s'est imposé de justesse face à Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa. Suffisant pour récupérer la place de leader, et pour continuer de voir loin dans cette C3.

Lyon 2-1 Go Ahead

Buts : Moreira (3 e ) et Sulc (11 e ) pour Lyon // Smit (6 e ) pour Go Ahead

Une grande entame de match absolument dingue, suivi d’un petit ennui finalement décevant ? Oui, c’est évidemment possible dans le football. La preuve avec cette opposition entre l’Olympique lyonnais et Go Ahead, comptant pour la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa. Certes, c’est un résumé assez sévère au regard de la volonté affichée des deux équipes. Mais lorsque des tremblements de filets se font entendre à trois reprises en un seul quart d’heure, les maigres attentes se transforment soudainement en grosses exigences. De tout cela, l’OL n’en a cure : le premier du classement a en effet conservé sa place au classement, au prix d’un succès serré face au 28 e .…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple
    Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple
    information fournie par So Foot 11.12.2025 23:09 

    Il n’est pour l’instant que réserviste dans la liste de la Côte d’Ivoire, pour la Coupe d’Afrique des nations ? Ça ne l’empêche pas de se montrer, comme ce jeudi soir sur la pelouse de Bâle : à l’occasion de la sixième journée de phase de poule d’Europa League, ... Lire la suite

  • Une boulette catapulte Strasbourg sur le trône
    Une boulette catapulte Strasbourg sur le trône
    information fournie par So Foot 11.12.2025 22:55 

    Aberdeen 0-1 Strasbourg But : Godo (35 e ) Leader !… FC pour SOFOOT.com

  • Football: Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France
    Football: Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France
    information fournie par Reuters 11.12.2025 22:49 

    Karim Benzema déclare dans un entretien publié jeudi par L'Équipe qu'il ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde de football l'été prochain, trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale. "Qui n'a pas envie ... Lire la suite

  • Europa League : le plus beau but pour Bojan Miovski, le plus moche pour Antony
    Europa League : le plus beau but pour Bojan Miovski, le plus moche pour Antony
    information fournie par So Foot 11.12.2025 20:45 

    Splendide ! En déplacement à Ferencvaros à l’occasion de la sixième journée de la phase de poule d’Europa League, les Glasgow Rangers se sont inclinés. Mais ils ont vu Bojan Miovski inscrire le but de la soirée, d’un retourné absolument magnifique au bout d’une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank