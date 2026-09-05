Ligue 3 : Fleury signe le carton du week-end, Thionville récupère son fauteuil de leader
Plus d’informations à venir…
Bastia 0-3 Amiens
Bourg-en-Bresse 0-2 Caen
Concarneau 2-2 Thionville
Fleury 6-1 Villefranche-Beaujolais
La-Roche-sur-Yon 1-1 QRM
Le Puy-en-Velay 1-1 Orléans
Paris 13 Atlético 0-0 Aubagne
Versailles 0-3 Cannes…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer