 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 17:33

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

La Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi avec la première journée de championnat. Saint-Étienne, Montpellier, Reims, Guingamp, Bastia mais aussi Le Mans... Qui sont les favoris pour la montée dans l'Élite.

→ Le grand favori : l’AS Saint-Étienne

Le mercato ne fait pas tout, mais il fait beaucoup quand même. Pour l’instant, en ce jour de première journée de Ligue 2, l’ensemble des clubs du championnat a claqué 17,3 millions d’euros sur ce marché des transferts. À elle toute seule, l’AS Saint-Étienne en a dépensé… 16,7. Les Verts affichent clairement le meilleur effectif de Ligue 2 et l’expérience acquise dans l’élite l’an passé devrait leur permettre de tranquillement rouler sur la compétition. D’autant plus que le groupe n’a pas été totalement chamboulé. Un peu comme Auxerre, il y a deux ans. Bon, on voit mal Lucas Stassin jouer dans le Chaudron en septembre, mais ça ne devrait pas empêcher les Foréziens d’imposer leur loi.

→ L’outsider : Montpellier HSC

Avec un effectif déjà moins qualitatif que Saint-Étienne l’an dernier, notamment des joueurs au bout du rouleau physiquement (et footballistiquement), Montpellier a dégraissé son effectif et a tenté de se renforcer avec les moyens du bord. Ils ont notamment attiré Nathanaël Mbuku et ont mis la main sur Alexandre Mendy, un habitué de la Ligue 2, même si ça s’est mal passé avec Caen l’an dernier. Le MHSC compte également quelques jeunes intéressants dans son effectif, des vieux qui ont intérêt à se secouer, et devrait être le concurrent le plus sérieux des Stéphanois.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !
    La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !
    information fournie par So Foot 08.08.2025 23:35 

    Abonnez-vous qu’ils disaient ! Bah ouais lâche ton like et ton partage ! Alors qu’elle était diffusée sur Canal+ depuis deux saisons, la Saudi Pro League change d’air et file sur Twitch et Youtube ! En effet, c’est Zack Nani qui récupère les droits de diffusion ... Lire la suite

  • Paul Pogba s’exprime sur son retour
    Paul Pogba s’exprime sur son retour
    information fournie par So Foot 08.08.2025 23:10 

    La Pioche touche au but. À l’occasion du dernier match de préparation de Monaco face à l’Inter, Paul Pogba a profité de la présentation de l’effectif de l’ASM pour s’arrêter donner quelques nouvelles au micro de beIN Sports. Et le moins que l’on puisse dire, c’est ... Lire la suite

  • Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:37 

    Un match, un but ! Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea , lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras , la pépite brésilienne ... Lire la suite

  • Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:17 

    Monaco termine mal sa prépa. Alors qu’elle n’avait perdu aucun de ses sept (!) premiers matchs amicaux de l’été, l’ASM s’est plantée pour sa répétition générale avant la reprise de la Ligue 1, en s’inclinant à Louis II face à l’Inter (1-2) . Tout avait pourtant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank