Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

La Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi avec la première journée de championnat. Saint-Étienne, Montpellier, Reims, Guingamp, Bastia mais aussi Le Mans... Qui sont les favoris pour la montée dans l'Élite.

→ Le grand favori : l’AS Saint-Étienne

Le mercato ne fait pas tout, mais il fait beaucoup quand même. Pour l’instant, en ce jour de première journée de Ligue 2, l’ensemble des clubs du championnat a claqué 17,3 millions d’euros sur ce marché des transferts. À elle toute seule, l’AS Saint-Étienne en a dépensé… 16,7. Les Verts affichent clairement le meilleur effectif de Ligue 2 et l’expérience acquise dans l’élite l’an passé devrait leur permettre de tranquillement rouler sur la compétition. D’autant plus que le groupe n’a pas été totalement chamboulé. Un peu comme Auxerre, il y a deux ans. Bon, on voit mal Lucas Stassin jouer dans le Chaudron en septembre, mais ça ne devrait pas empêcher les Foréziens d’imposer leur loi.

→ L’outsider : Montpellier HSC

Avec un effectif déjà moins qualitatif que Saint-Étienne l’an dernier, notamment des joueurs au bout du rouleau physiquement (et footballistiquement), Montpellier a dégraissé son effectif et a tenté de se renforcer avec les moyens du bord. Ils ont notamment attiré Nathanaël Mbuku et ont mis la main sur Alexandre Mendy, un habitué de la Ligue 2, même si ça s’est mal passé avec Caen l’an dernier. Le MHSC compte également quelques jeunes intéressants dans son effectif, des vieux qui ont intérêt à se secouer, et devrait être le concurrent le plus sérieux des Stéphanois.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com