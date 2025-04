Ligue 2 : Qui a le plus de chance de monter directement en Ligue 1 ?

À six matchs du verdict final de cette Ligue 2 sauce 2024-2025, les prétendants à l’accession directe pour l’élite ne sont plus que trois : Lorient (1er, 58 points), Metz (2e, 56 points) et le Paris FC (3e, 55 points). Mais qui est le plus mieux placé dans ce sprint final ?

→ Le calendrier

Avantage : Metz

Sur le papier, il n’y a pas photo. Si Metz est le seul membre du trio à n’avoir que deux matchs à domicile, les hommes de Stéphane Le Mignan ne vont affronter qu’une seule équipe du top 10, Laval, et ont donc un petit avantage. Après attention, puisqu’ils seront opposés à trois clubs encore concernés par le maintien : Caen, Martigues et le Red Star. C’est tout de même le calendrier le plus facile. De son côté, Lorient, qui croisera également le fer avec le club de la Venise provençale et Malherbe, devrait rencontrer des équipes qui n’ont plus grand-chose à jouer, comme Pau, l’AC Ajaccio ou encore Annecy, tandis que le Paris FC devra se méfier de ses confrontations face à Clermont, Rodez et Martigues, définitivement le juge de paix.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com