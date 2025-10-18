Ligue 2 : Montpellier et le Red Star s'imposent à l'extérieur
Il fallait être patient, ce samedi en Ligue 2.
On n’est pas passé loin d’une bulle, alors que se disputaient en même temps Dunkerque-Montpellier et Laval-Red Star. Mais les Audoniens et les Montpelliérains ont finalement trouvé la faille, en fin de partie, pour s’imposer sur le même score (0-1) .…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
