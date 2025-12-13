Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche

Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi.

Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de « match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter dans le money-time mais le but de Norman Bassette a été logiquement refusé pour hors-jeu. À noter la blessure du capitaine audonien Ryad Hachem en première période, touché au genou gauche. Dans l’autre rencontre du jour, Montpellier a été tenu en échec sur la pelouse de Grenoble (1-1) avec une ouverture du score de Téji Savanier et une égalisation en fin de rencontre de l’entrant Nesta Elphege.…

AC pour SOFOOT.com