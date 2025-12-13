 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 15:45

La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal

La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal

Vladimir Petković a choisi sa team.

Vainqueurs de la CAN en 1990 et 2019, les Fennecs tenteront de décrocher au Maroc un troisième sacre continental. Pour y parvenir, le sélectionneur suisse a publié sa liste de vingt-six joueurs ce samedi au sein de laquelle figure Ilan Kebbal. Malgré ses dix-neuf petites minutes au total disputées en sélection, le meneur de jeu du Paris FC sera bien du voyage aux côtés notamment de son coéquipier en club Samir Chergui, de Riyad Mahrez ou encore d’Houssem Aouar.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Griezmann régale avec l'Atlético
    Griezmann régale avec l'Atlético
    information fournie par So Foot 13.12.2025 16:33 

    Atlético de Madrid 2-1 Valence Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence Grizou est éternel.… AC pour SOFOOT.com

  • Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche
    Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche
    information fournie par So Foot 13.12.2025 16:18 

    Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi. Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de «  match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter ... Lire la suite

  • Franck Haise : « On doit tous assumer »
    Franck Haise : « On doit tous assumer »
    information fournie par So Foot 13.12.2025 15:03 

    Sauvez le soldat Haise. Présent face à la presse ce samedi – contrairement à ses joueurs qui ont refusé de venir s’exprimer devant les médias – à la veille de Lens-Nice, le coach niçois n’a pas cherché à se défiler devant la situation globale très compliquée des ... Lire la suite

  • Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri
    Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri
    information fournie par So Foot 13.12.2025 14:42 

    Après 16 saisons pros et six derniers mois sans club, Wahbi Khazri raccroche les crampons à 34 ans. De Bastia à Montpellier, en passant par Bordeaux et Saint-Étienne, retour sur la carrière d'un joueur iconique de la Ligue 1 dont les chiches, les contestations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank