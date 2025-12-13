La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal
Vladimir Petković a choisi sa team.
Vainqueurs de la CAN en 1990 et 2019, les Fennecs tenteront de décrocher au Maroc un troisième sacre continental. Pour y parvenir, le sélectionneur suisse a publié sa liste de vingt-six joueurs ce samedi au sein de laquelle figure Ilan Kebbal. Malgré ses dix-neuf petites minutes au total disputées en sélection, le meneur de jeu du Paris FC sera bien du voyage aux côtés notamment de son coéquipier en club Samir Chergui, de Riyad Mahrez ou encore d’Houssem Aouar.…
AC pour SOFOOT.com
