Avec Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat
Liverpool 2-0 Brighton
Buts : Ekitiké (1 ère et 60 e )
C’était la dernière ?…
Jean-Pierre Papin, ex-attaquant star de l'OM, a désormais un santon provençal à son effigie. Les bénéfices de la vente de la figurine seront reversés à l'association "Neuf de Cœur", qui vient en aide aux familles d’enfants souffrant de lésions cérébrales.
Multi bulli, multi gentil. Quelques jours après avoir subi les cheveux de Jules Koundé, Francfort a suffisamment récupéré pour doucher Augsburg (1-0). Francfort est cinquième, et talonne Hoffenheim au classement. Menacé de relégation la saison dernière, Christian
Atlético de Madrid 2-1 Valence Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence Grizou est éternel.… AC pour SOFOOT.com
