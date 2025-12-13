 Aller au contenu principal
Griezmann régale avec l'Atlético
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 16:33

Griezmann régale avec l'Atlético

Griezmann régale avec l'Atlético

Atlético de Madrid 2-1 Valence

Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence

Grizou est éternel.…

AC pour SOFOOT.com

  • Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche
    Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le coche
    information fournie par So Foot 13.12.2025 16:18 

    Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi. Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de «  match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter ... Lire la suite

  • La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal
    La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 avec Ilan Kebbal
    information fournie par So Foot 13.12.2025 15:45 

    Vladimir Petković a choisi sa team. Vainqueurs de la CAN en 1990 et 2019, les Fennecs tenteront de décrocher au Maroc un troisième sacre continental. Pour y parvenir, le sélectionneur suisse a publié sa liste de vingt-six joueurs ce samedi au sein de laquelle figure ... Lire la suite

  • Franck Haise : « On doit tous assumer »
    Franck Haise : « On doit tous assumer »
    information fournie par So Foot 13.12.2025 15:03 

    Sauvez le soldat Haise. Présent face à la presse ce samedi – contrairement à ses joueurs qui ont refusé de venir s’exprimer devant les médias – à la veille de Lens-Nice, le coach niçois n’a pas cherché à se défiler devant la situation globale très compliquée des ... Lire la suite

  • Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri
    Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri
    information fournie par So Foot 13.12.2025 14:42 

    Après 16 saisons pros et six derniers mois sans club, Wahbi Khazri raccroche les crampons à 34 ans. De Bastia à Montpellier, en passant par Bordeaux et Saint-Étienne, retour sur la carrière d'un joueur iconique de la Ligue 1 dont les chiches, les contestations ... Lire la suite

