Griezmann régale avec l'Atlético
Atlético de Madrid 2-1 Valence
Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence
Grizou est éternel.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Griezmann régale avec l'Atlético
Buts : Koke (17 e ), Griezmann (74 e ) pour l’Atlético // Beltrán (63 e ) pour Valence
Grizou est éternel.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Pas de spectacle en Ligue 2 ce samedi après-midi. Dans un choc qui sent bon l’accession en Ligue 1, le Red Star et Reims se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match fermé que l’on qualifiera aisément de « match à oublier ». Les Rémois auraient pu l’emporter ... Lire la suite
Vladimir Petković a choisi sa team. Vainqueurs de la CAN en 1990 et 2019, les Fennecs tenteront de décrocher au Maroc un troisième sacre continental. Pour y parvenir, le sélectionneur suisse a publié sa liste de vingt-six joueurs ce samedi au sein de laquelle figure ... Lire la suite
Sauvez le soldat Haise. Présent face à la presse ce samedi – contrairement à ses joueurs qui ont refusé de venir s’exprimer devant les médias – à la veille de Lens-Nice, le coach niçois n’a pas cherché à se défiler devant la situation globale très compliquée des ... Lire la suite
Après 16 saisons pros et six derniers mois sans club, Wahbi Khazri raccroche les crampons à 34 ans. De Bastia à Montpellier, en passant par Bordeaux et Saint-Étienne, retour sur la carrière d'un joueur iconique de la Ligue 1 dont les chiches, les contestations ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer