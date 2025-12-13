 Aller au contenu principal
Hoffenheim et Francfort dans le top 5 de Bundesliga
information fournie par So Foot 13/12/2025 à 17:50

Multi bulli, multi gentil.

Quelques jours après avoir subi les cheveux de Jules Koundé, Francfort a suffisamment récupéré pour doucher Augsburg (1-0) . Francfort est cinquième, et talonne Hoffenheim au classement. Menacé de relégation la saison dernière, Christian Ilzer fait du meilleur boulot cette saison. Et ce samedi, le medley entre Guingamp et Chelsea a terrassé le Hambourg du Français Rayan Philippe, buteur pour rien cet aprem (4-1) . Voilà le TSG quatrième du championnat, prêt à revivre sa saison 2016-2017.…

UL pour SOFOOT.com

