Ligue 2 : Dunkerque et Grenoble font chuter Reims et Amiens
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 16:18

Qui a dit que le milieu de tableau de Ligue 2 n’avait pas de spectacle à offrir ?

Au stade Auguste Delaune, Reims s’est cassé les dents sur une solide équipe de Dunkerque (2-3) . Les Rémois avaient pourtant pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la demi-heure, sur un tir de Sergio Akieme à l’entrée de la surface, repoussé par le poteau sur le dos du malheureux gardien dunkerquois, Mathys Niflore (25 e ). Reims va cependant s’endormir au lieu de profiter de l’avantage, et concéder l’égalisation quasiment dans la foulée, la faute à la frappe croisée, du gauche, de Marco Essimi (39 e ). Au retour des vestiaires, Thomas Robinet a finalement offert la victoire aux siens sur penalty (48 e ), à la suite d’une poussette – vraiment généreuse – de N’Tamon Elie Ahouonon sur Gessime Yassine, qui touchait alors l’un de ses tous premiers ballons. Dunkerque passe septième, avec une place d’avance sur son adversaire du jour grâce à la différence de but.…

AB pour SOFOOT.com

