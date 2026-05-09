Ligue 2 : Bastia-Le Mans interrompu après des incidents en tribunes

Triste fin. Alors que le Sporting Club de Bastia se dirigeait vers une inéluctable descente en National 1 en s’inclinant face à une équipe du Mans lancée vers la Ligue 1 (0-2) , de violents incidents ont éclaté en tribunes. Dans la foulée du deuxième but manceau signé Milan Robin à l’entame du temps additionnel, des fumigènes et bombes agricoles ont été jetés sur la pelouse. L’arbitre de la rencontre, M. Buquet, a intimé aux 22 acteurs de regagner les vestiaires.

Chaos on Ligue 2's final day. Le Mans raced to a 2-0 lead against Bastia to secure their return in Ligue 1 after a 16-year absence, but the game was halted deep in injury time as smoke bombs were thrown by Bastia fans on the pitch with the Corsicans heading for the Ligue 3 drop. pic.twitter.com/GabhFqcxgl…

TB pour SOFOOT.com