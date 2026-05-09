Le Mans retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans, Bastia relégué

Retour vers 2008. Pour cette dernière journée de Ligue 2, un billet d’accession direct restait à se départager après que Troyes a assuré sa première place et son retour en Ligue 1 la semaine dernière. Si Saint-Étienne et le Red Star étaient déjà assurés de disputer les barrages d’accession, un ticket rester encore à pourvoir entre Rodez, Reims et Annecy, tandis qu’en queue de peloton il y avait bagarre entre Laval et Bastia pour savoir qui aurait encore une chance de conserver son siège dans l’antichambre de l’élite du football français en disputant un barrage.

Le Mans avait son destin entre ses mains pour retrouver la Ligue 1, 16 ans après l’avoir quitté et s’être retrouvé dans les abysses des championnats amateurs après une liquidation judiciaire en 2013. 16 ans plus tard donc et au terme d’une seule année passée en Ligue 2 depuis leur remontée, le MUC va donc retrouver l’élite du football tricolore après sa victoire 1 à 0 sur la pelouse de Bastia. Un succès permis grâce au but d’Erwan Colas juste après l’heure de jeu sur corner (1-0, 16 e ) . Alors que les Manceaux ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri durant le temps réglementaire, Milan Robin est venu assurer le retour des Sarthois en Ligue 1 avec une frappe puissante de l’extérieur de la surface (2-0, 90 e +1) . Un deuxième but qui a mis le feu aux poudres avec Furiani puisque les supporters bastiais ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur la pelouse, interrompant la rencontre. Un résultat synonyme également de relégation pour Bastia qui devait absolument s’imposer à Furiani pour espérer doubler Laval et se retrouver en position de barragiste. Les Bastiais évolueront donc en Ligue 3 la saison prochaine.…

LB pour SOFOOT.com