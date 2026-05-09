 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Mans retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans, Bastia relégué
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 22:08

Le Mans retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans, Bastia relégué

Le Mans retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans, Bastia relégué

Retour vers 2008. Pour cette dernière journée de Ligue 2, un billet d’accession direct restait à se départager après que Troyes a assuré sa première place et son retour en Ligue 1 la semaine dernière. Si Saint-Étienne et le Red Star étaient déjà assurés de disputer les barrages d’accession, un ticket rester encore à pourvoir entre Rodez, Reims et Annecy, tandis qu’en queue de peloton il y avait bagarre entre Laval et Bastia pour savoir qui aurait encore une chance de conserver son siège dans l’antichambre de l’élite du football français en disputant un barrage.

Le Mans avait son destin entre ses mains pour retrouver la Ligue 1, 16 ans après l’avoir quitté et s’être retrouvé dans les abysses des championnats amateurs après une liquidation judiciaire en 2013. 16 ans plus tard donc et au terme d’une seule année passée en Ligue 2 depuis leur remontée, le MUC va donc retrouver l’élite du football tricolore après sa victoire 1 à 0 sur la pelouse de Bastia. Un succès permis grâce au but d’Erwan Colas juste après l’heure de jeu sur corner (1-0, 16 e ) . Alors que les Manceaux ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri durant le temps réglementaire, Milan Robin est venu assurer le retour des Sarthois en Ligue 1 avec une frappe puissante de l’extérieur de la surface (2-0, 90 e +1) . Un deuxième but qui a mis le feu aux poudres avec Furiani puisque les supporters bastiais ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur la pelouse, interrompant la rencontre. Un résultat synonyme également de relégation pour Bastia qui devait absolument s’imposer à Furiani pour espérer doubler Laval et se retrouver en position de barragiste. Les Bastiais évolueront donc en Ligue 3 la saison prochaine.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 2 : Bastia-Le Mans interrompu après des incidents en tribunes
    Ligue 2 : Bastia-Le Mans interrompu après des incidents en tribunes
    information fournie par So Foot 09.05.2026 22:10 

    Triste fin. Alors que le Sporting Club de Bastia se dirigeait vers une inéluctable descente en National 1 en s’inclinant face à une équipe du Mans lancée vers la Ligue 1 (0-2) , de violents incidents ont éclaté en tribunes. Dans la foulée du deuxième but manceau ... Lire la suite

  • Dijon retrouve la Ligue 1, Saint-Brieuc le National 2
    Dijon retrouve la Ligue 1, Saint-Brieuc le National 2
    information fournie par So Foot 09.05.2026 21:38 

    La folie du multi. La 33 e et avant-dernière journée de National 1 a délivré les premières sentences, ce samedi soir. Tout en haut du classement, Dijon a composté son ticket pour la Ligue 2, en allant l’emporter sur la pelouse du Puy (1-2) , une semaine après avoir ... Lire la suite

  • Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions
    Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 09.05.2026 20:31 

    Atlético 0-1 Celta But : Iglesias (62 e ) pour les Celestes Rêver plus grand. Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal mardi, l’Atlético de Madrid devait se remettre en jambe face au Celta de Vigo pour ne pas risquer une mauvaise surprise alors qu’il reste ... Lire la suite

  • Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli
    Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli
    information fournie par So Foot 09.05.2026 20:26 

    Wolfsburg 0-1 Bayern Munich But : Olise (56 e ) pour le Rekordmeister Les expected goals ne veulent rien dire. Alors que le Bayern est champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, les Bavarois devaient réagir après leur élimination mercredi de la Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank