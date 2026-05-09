La Juventus signe un grand coup dans la course à la Ligue des champions
Lecce 0-1 Juventus
But : Vlahović (1 e ) pour les Bianconeri
À la croisée des mondes. Alors que Lecce reste encore sous la menace de la Cremonese, première équipe relégable en bas de classement, la Juventus devait s’imposer au Stadio Via del Mare pour conforter sa place parmi les prétendants à la Ligue des champions. Contrat rempli pour les protégés de Luciano Spalletti sur le plus petit des écarts (0-1).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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