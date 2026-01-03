Ligue 2 : 10e but en 13 matchs pour Tawfik Bentayeb
Troyes 1-0 Red Star
But : Bentayeb (43 e )
Grosse sensation, pour le moment.…
FC pour SOFOOT.com
