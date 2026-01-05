Un ancien président du Stade rennais est décédé

Une vie menée à la Julien Sorel.

Il faisait partie de ces dirigeants qu’on ne reverra plus. Bernard Lemoux, président du Stade rennais FC entre 1973 et 1977, est décédé ce dimanche à l’âge de 83 ans. Rennais pur jus, né à deux pas du stade, Lemoux aimait le club comme on aime un membre de sa famille. Au point de s’échauffer avec les joueurs, en crampons, avant les matchs. Un président à l’ancienne, capable de descendre sur la pelouse en survêt’ et crampons pour l’échauffement.…

MH pour SOFOOT.com