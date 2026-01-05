 Aller au contenu principal
Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 13:08

« Il faut qu’on apprenne du scénario de la France en 1998 quand on veut grandir en tant qu’équipe qui veut gagner les CAN. » Walid Regragui a de bonnes références et sait de qui s’inspirer pour mener le Maroc vers les sommets. Mais les deux équipes se ressemblent-elles vraiment ?

1. Comme à la maison

Pour organiser cette Coupe d’Afrique des nations, le Maroc a mis les petits plats dans les grands et compte bien communier avec son peuple au soir du 18 janvier après avoir remis la main sur le trophée continental, cinquante ans après. Comme la France en 1998, qui venait de voir sortir de terre le Stade de France, les Lions de l’Atlas ont le privilège de faire briller le stade Moulay-Abdellah, enceinte flambant neuve. Seule ombre au tableau, alors que les Bleus vadrouillaient entre Marseille et Lens en passant par Saint-Denis, seule la ville de Rabat a, pour l’instant, le privilège de suivre la troupe de Walid Regragui. Raison de plus pour aller en finale et visiter Casablanca.

2. « On en a… plein les fouilles ! »

Depuis dimanche soir, la Tanzanie crie à l’arbitrage maison après l’élimination face au Maroc (1-0). Un huitième de finale qui s’est terminé dans le chaos en raison d’un contact non sanctionné entre Adam Masina et Iddy Nado dans la surface. La VAR ne fonctionnait peut-être pas, après tout… La bande d’Aimé Jacquet ne peut pas vraiment être accusée de triche vis-à-vis des hommes en noir puisqu’elle a tout de même écopé de trois cartons rouge durant le Mondial 98. C’est plutôt avant la compétition que des choses louches se sont passées. Michel Platini, alors co-président du Comité français d’organisation du Mondial, a reconnu, en 2018, que les dirigeants s’étaient arrangés pour que les routes de la France et du Brésil ne se croisent pas avant la finale. « On ne s’est pas emmerdé pendant six ans à organiser la Coupe du monde pour ne pas faire quelques petites magouilles , avouait-il à France Bleu . Vous pensez que les autres ne le faisaient pas dans les autres Coupes du monde ? Tu penses… » Vingt ans après, il y a prescription, non ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

