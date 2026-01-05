Lennart Karl fait la cour au Real de Madrid
Un bel appel de phare.
Les melons sont mûrs de plus en plus tôt ces temps-ci. Le révélation allemande du Bayern Munich, Lennart Karl n’a pas caché ses ambitions lors d’une visite dans un club de supporters ce dimanche. « Le Bayern est un très, très grand club. C’est un rêve de jouer ici. Mais un jour, je veux absolument signer au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais gardons ça pour nous (rire) », a confié le jeune milieu offensif de 17 ans, interrogé par AS. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
