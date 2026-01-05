L’Atlético Mineiro met le paquet pour garder Hulk
Une offre qu’il ne pourra pas refuser.
Parmi les choses que l’Atlético Mineiro souhaite pour 2026 : garder Hulk dans son effectif . Ce lundi, un journaliste brésilien a dévoilé dans une vidéo sur X le projet titanesque présenté par le club brésilien pour continuer de s’offrir les services de son taulier de 39 ans. …
CM pour SOFOOT.com
