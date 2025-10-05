 Aller au contenu principal
Ligue 1 : Trois artistes en lice pour le trophée de joueur du mois de septembre
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 14:25

La bataille s’annonce acharnée.

On connaît les trois joueurs en lice pour le trophée UNFP du mois de septembre : il s’agit de Florian Thauvin (Lens) , Vitinha (PSG) et Romain Del Castillo (Brest) .…

AC pour SOFOOT.com

