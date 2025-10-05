Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Ligue 1 : Trois artistes en lice pour le trophée de joueur du mois de septembre
information fournie par So Foot•05/10/2025 à 14:25
Ligue 1 : Trois artistes en lice pour le trophée de joueur du mois de septembre
La bataille s’annonce acharnée.
On connaît les trois joueurs en lice pour le trophée UNFP du mois de septembre : il s’agit de
Florian Thauvin (Lens)
,
Vitinha (PSG)
et
Romain Del Castillo (Brest)
.…
Vingt-six ans après, ça doit faire toujours mal chez les supporters marseillais. Personne n’a oublié sur la Canebière ce fameux 29 mai 1999 : en déplacement au Parc des Princes, les Girondins de Bordeaux sont sacrés champion de France aux dépens de l’OM grâce à ...
Lire la suite
Il va falloir commencer à épargner sévère. Prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, États-Unis et Mexique, la Coupe du monde 2026 commence à se dévoiler peu à peu. Notamment au niveau de la billetterie.… AC pour SOFOOT.com
Slot défend ses gars sûrs. Battu par Chelsea dans les dernières secondes ce samedi, Liverpool a enchaîné un troisième revers de rang toutes compétitions confondues. Muet et globalement peu en réussite dans ses choix, Mohamed Salah a pu compter sur le soutien de ...
Lire la suite
Fin de route précoce pour la Seleção. Battu par l’Espagne ce samedi soir sur un but d’Iker Bravo (1-0), le Brésil quitte déjà le Mondial U20 au Chili par la petite porte. L’équipe de Ramon Menezes termine même dernière de ce groupe C avec un seul petit point en ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer