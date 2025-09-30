Ligue 1+ sur Amazon : comment retirer le mode expert ?
Vous n’êtes plus seul(e). Si vous avez passé ces dernières semaines à fulminer derrière votre télé le vendredi ou le week-end après avoir lancé une rencontre de Ligue 1 sur la chaine Ligue 1 Plus via votre compte Amazon Prime parce que le match s’affichait d’office avec le mode Expert , on a trouvé la solution.
Non pas que le mode Expert soit désagréable : il y a sans doute plein de gens qui kiffent regarder la partie avec plein de stats partout, le nom des joueurs au-dessus de leur tête et aucun commentaire par-dessus le bruit du stade, façon Football Manager. Mais de nombreux abonné(e)s L1+ via Prime ont pesté de ne pas savoir comment passer en mode normal , avec des commentaires et le match en plein écran.…
PM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer