Ligue 1+ sur Amazon : comment retirer le mode expert ?

Vous n’êtes plus seul(e). Si vous avez passé ces dernières semaines à fulminer derrière votre télé le vendredi ou le week-end après avoir lancé une rencontre de Ligue 1 sur la chaine Ligue 1 Plus via votre compte Amazon Prime parce que le match s’affichait d’office avec le mode Expert , on a trouvé la solution.

Non pas que le mode Expert soit désagréable : il y a sans doute plein de gens qui kiffent regarder la partie avec plein de stats partout, le nom des joueurs au-dessus de leur tête et aucun commentaire par-dessus le bruit du stade, façon Football Manager. Mais de nombreux abonné(e)s L1+ via Prime ont pesté de ne pas savoir comment passer en mode normal , avec des commentaires et le match en plein écran.…

PM pour SOFOOT.com