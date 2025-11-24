 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 08:30

Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent

Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent

Plusieurs gardiens ont brillé ce dimanche après-midi en Ligue 1, et en majorité ceux des équipes qui semblent être partis pour joueur le maintien à un bon tiers du championnat. De quoi rappeler que derrière les têtes d'affiche (Lucas Chevalier, Geronimo Rulli ou Brice Samba), le championnat de France regorge de bons portiers.

Pendant que Lucas Chevalier s’invente un nouveau poste, d’autres brillent dans le leur. Et en particulier ceux des équipes qui jouent le maintien. Un fait confirmait les chiffres, la saison dernière : les trois gardiens ayant évité le plus de buts en Ligue 1 étaient Yehvann Diouf (Reims, relégué), Yahia Fofana (Angers, 14 e ) et Donovan Leon (Auxerre, 11 e ). Toutes des formations de seconde partie de tableau, en somme. Ue donnée qui peut paraître normale, puisque les écuries les moins bien classées (avec plus de largesses défensives, donc) voient forcément leur gardien plus sollicité pendant les matchs. Pour autant, cette excuse n’était pas vraiment valable ce dimanche : en effet, les affiches étaient pour leur majorité composées d’équipes dans le train naissant de la lutte au maintien. Au contraire, elles ont surtout mis en exergue les performances de chacun et l’importance de garder un œil sur des profils qui performent régulièrement.

Koffi chope

Le symbole se nomme Hervé Koffi, dont les parades et les bonnes performances qui s’enchaînent sont en grande partie responsables de l’excellent début de saison du SCO d’Angers en Ligue 1. Quatrième meilleure défense du championnat derrière le top 3 (PSG, Marseille et Lens) à égalité avec l’OL, Angers doit notamment sa solidité défensive et sa victoire à Toulouse (0-1) à son international burkinabé. Il n’en fallait pas plus pour emballer les supporters du SCO, qui qualifient déjà Koffi de « meilleur gardien de Ligue 1 cette saison » et voient le portier mener Angers vers les portes de l’Europe. S’il n’est pas certain que l’on se souviendra de cette performance du gardien angevin en fin de saison, Emersonn, Frank Magri, Dayann Methalie et Charlie Cresswell se remémoreront très certainement ses parades du jour. Les montants du Stadium aussi, eux qui ont été maltraités par trois fois.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    information fournie par So Foot 24.11.2025 10:01 

    Marqué au fer rouge. Victime d’une rupture du tendon rotulien en 2013 lorsqu’il évoluait à Évian Thonon Gaillard, Sidney Govou est revenu pour Le Parisien sur l’enfer qu’il a vécu après cette blessure et qui a gâché la fin de sa carrière. Grand joueur de l’Olympique ... Lire la suite

  • Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
    Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:41 

    LeBron 2018 ou Messi 2025 ? Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des playoffs MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de conférence de son histoire en s’imposant ... Lire la suite

  • La presse allemande dézingue Elye Wahi
    La presse allemande dézingue Elye Wahi
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:27 

    Sous le feu des critiques. Après une nouvelle prestation décevante d’Elye Wahi avec Francfort ce week-end, la presse allemande a été impitoyable envers l’attaquant français. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en janvier 2025, l’avant-centre a été ... Lire la suite

  • Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:21 

    Les tops et les flops du week-end de Ligue 1. Le carton du week-end Existe-t-il meilleure manière de démarrer un week-end que d’aller coller une fessée à un rival historique sur sa pelouse, avant de regarder tranquillement ses concurrents directs s’écharper pendant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank