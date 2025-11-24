Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent

Plusieurs gardiens ont brillé ce dimanche après-midi en Ligue 1, et en majorité ceux des équipes qui semblent être partis pour joueur le maintien à un bon tiers du championnat. De quoi rappeler que derrière les têtes d'affiche (Lucas Chevalier, Geronimo Rulli ou Brice Samba), le championnat de France regorge de bons portiers.

Pendant que Lucas Chevalier s’invente un nouveau poste, d’autres brillent dans le leur. Et en particulier ceux des équipes qui jouent le maintien. Un fait confirmait les chiffres, la saison dernière : les trois gardiens ayant évité le plus de buts en Ligue 1 étaient Yehvann Diouf (Reims, relégué), Yahia Fofana (Angers, 14 e ) et Donovan Leon (Auxerre, 11 e ). Toutes des formations de seconde partie de tableau, en somme. Ue donnée qui peut paraître normale, puisque les écuries les moins bien classées (avec plus de largesses défensives, donc) voient forcément leur gardien plus sollicité pendant les matchs. Pour autant, cette excuse n’était pas vraiment valable ce dimanche : en effet, les affiches étaient pour leur majorité composées d’équipes dans le train naissant de la lutte au maintien. Au contraire, elles ont surtout mis en exergue les performances de chacun et l’importance de garder un œil sur des profils qui performent régulièrement.

Koffi chope

Le symbole se nomme Hervé Koffi, dont les parades et les bonnes performances qui s’enchaînent sont en grande partie responsables de l’excellent début de saison du SCO d’Angers en Ligue 1. Quatrième meilleure défense du championnat derrière le top 3 (PSG, Marseille et Lens) à égalité avec l’OL, Angers doit notamment sa solidité défensive et sa victoire à Toulouse (0-1) à son international burkinabé. Il n’en fallait pas plus pour emballer les supporters du SCO, qui qualifient déjà Koffi de « meilleur gardien de Ligue 1 cette saison » et voient le portier mener Angers vers les portes de l’Europe. S’il n’est pas certain que l’on se souviendra de cette performance du gardien angevin en fin de saison, Emersonn, Frank Magri, Dayann Methalie et Charlie Cresswell se remémoreront très certainement ses parades du jour. Les montants du Stadium aussi, eux qui ont été maltraités par trois fois.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com