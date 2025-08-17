Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
information fournie par So Foot•17/08/2025 à 23:27
L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid
Buts : Rubio (73
e
) et Milla (84
e
) pour les Pericos // Álvarez (37
e
) pour les Colchoneros
Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.…
Le Paris SG, champion de France et d'Europe en titre, a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès sans forcer 1-0 à Nantes, dimanche. Plus tôt, Lille a concédé le nul 3-3 à Brest malgré un but de sa recrue star Olivier Giroud, alors que les trois promus, le Paris ...
Lire la suite
Ça ne s’arrêtera donc jamais ? Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe ...
Lire la suite
Le Paris SG, avec un onze de départ totalement remanié, n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France mais a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la première journée de Ligue 1. Quatre ...
Lire la suite
Fatigué et remanié, le superchampion d'Europe parisien s'est fait tout petit pour s'imposer à Nantes (0-1) en clôture de la première journée de Ligue 1. Nantes 0-1 PSG But : Vitinha (67 e ) pour le PSG Nuno Mendes, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer