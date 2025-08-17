information fournie par So Foot • 17/08/2025 à 23:27

L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol

Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Rubio (73 e ) et Milla (84 e ) pour les Pericos // Álvarez (37 e ) pour les Colchoneros

Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.…

TB pour SOFOOT.com