Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe visiteuse. Après seulement un quart d’heure de jeu, ce dernier s’est arrêté au moment d’effectuer une touche, avant d’échanger avec l’arbitre assistant, puis le central. Après une discussion avec les deux capitaines, le jeu a finalement repris. « Je ne voulais pas en faire toute une histoire, mais je ne voulais pas non plus le tolérer » , a affirmé le piston droit après la rencontre au micro de Sky Allemagne.…

TB pour SOFOOT.com