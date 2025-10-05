 Aller au contenu principal
Ligue 1: le PSG en échec sans ses cadres, Strasbourg sur le podium
information fournie par AFP 05/10/2025 à 23:17

Le milieu de Lille Ethan Mbappé a inscrit un butr contre le Paris SG en matche de Ligue 1 le 5 octobre 2025 à Lille ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Privé de six joueurs majeurs au coup d'envoi, le PSG a été accroché à Lille (1-1), dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1, alors que Strasbourg est monté sur le podium après avoir écrasé Angers (5-0).

Confronté à une cascade de blessés (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Marquinhos), le champion d'Europe parisien a dû battre le rappel de ses jeunes pour défier les Lillois sur leur pelouse. Mais l'équipe B, voire C, alignée par Luis Enrique n'a pas pu faire de miracles, quatre jours après la démonstration contre le FC Barcelone à Montjuic en Ligue des champions (2-1).

L'entrée en jeu dans la dernière demi-heure du trio Vitinha-Achraf Hakimi-Nuno Mendes a certes dynamisé le club de la capitale et l'arrière gauche portugais, déjà étincelant face au Barça, a trouvé la lucarne lilloise sur une merveille de coup franc à 20 m (66e). Mais Ethan Mbappé, le jeune frère du capitaine de l'équipe de France, présent dans le stade, est parvenu à égaliser en trompant Lucas Chevalier, malheureux pour son retour dans le Nord sous ses nouvelles couleurs (85e).

Paris reste tout de même en tête du championnat avec un point d'avance sur Marseille (16 contre 15), qui a facilement battu la lanterne rouge Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien, samedi.

Le défenseur du Paris SG Nuno Mendes a ouvert le score contre Lille en match de Ligue 1 le 5 octobre 2025 à Lille ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Derrière le duo PSG-OM, il faudra plus que jamais compter sur Strasbourg, qui a surclassé Angers et s'invite à la troisième place (15 pts). Emmenés par Joaquin Panichelli et Martial Godo, auteurs d'un doublé chacun, les Alsaciens ont fait fi de la fronde d'une partie du public de la Meinau, vent debout contre BlueCo, le propriétaire du club et de Chelsea. Quatre associations de supporters ont encore affiché leur mécontentement par des banderoles et cessé les encouragements après la pause, certains fans ayant même quitté les tribunes avant le terme de la partie.

Mais les énormes investissements de l'été sur le marché des transferts (127,5 millions d'euros d'achats) semblent payer puisque les hommes de Liam Rosenior font jusqu'ici jeu égal avec les cadors.

- Lyon rate le coche -

L'ataquant argentin de Strasbourg Joaquin Panichelli a inscrit un doublé contre Angers en match de Ligue 1 le 5 octobre 2025 à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Lyon (4e, 15 pts) a en revanche raté le coche en concédant une terrible défaite à domicile dans les arrêts de jeu contre Toulouse (2-1). L'OL pensait avoir fait le plus dur en première période après l'ouverture du score de Malick Fofana en conclusion d'une magnifique action collective. Mais alors que la victoire et la première position provisoire leur tendaient les bras, les Lyonnais ont totalement craqué en concédant deux buts signés du Brésilien Emersonn (87e, 90e+6).

Monaco (5e, 13 pts) n'a pas non plus brillé lors du derby de la Côte d'Azur et a été tenu en échec par Nice (12e) au stade Louis-II (2-2) malgré une supériorité numérique durant plus d'une heure après l'exclusion de l'Aiglon Ali Abdi (34e).

Menés 2-0 après deux réalisations de Sofiane Diop, les Monégasques s'en sont remis à deux penaltys d'Ansu Fati pour éviter le pire. L'ex-prodige du Barça domine le classement des buteurs de Ligue 1 avec Panichelli (5 buts). De quoi frustrer l'entraîneur de Nice Franck Haise, sous pression après un début de saison catastrophique.

Habib Beye n'est pas mieux loti à Rennes. Son équipe, incapable de l'emporter au Havre (2-2), navigue dans le ventre mou (10e, 10 pts) et ne décolle toujours pas après trois nuls consécutifs. L'ex-coach du Red Star, arrivé sur le banc rennais en janvier, va devoir vite trouver des solutions pour ne pas s'exposer à des turbulences.

