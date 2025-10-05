information fournie par So Foot • 05/10/2025 à 23:09

L'Atlético accroché à Vigo

Celta Vigo 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Aspas (68 e ) pour le Celta // Starfelt (6 e CSC) pour les Colchoneros

Expulsion : Lenglet (40 e ) pour les Colchoneros …

