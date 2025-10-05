La Juventus et Milan se séparent bons ennemis

Au terme d'une rencontre équilibrée où Mike Maignan a sorti le grand jeu et Christian Pulisic manqué un penalty, les deux cadors de Serie A n'ont pas su faire la différence pour suivre le rythme imposé par Naples et la Roma avant la trêve.

Juventus 0-0 Milan

C’était un sommet qui aurait dû accoucher d’un combat de titans. À la place, la Juve et Milan ont proposé un face-à-face assez peu emballant, bien loin du récent Juve-Inter qui fut une formidable pub pour la Serie A. Au terme d’une rencontre équilibrée, les deux cadors du championnat se séparent bons ennemis et restent sur les talons du Napoli et de la Roma qui ont tous deux gagnés ce dimanche.

Il commence quand, ce choc ?

Dans un Allianz Stadium prêt à s’embraser, Bianconeri et Rossoneri se rendent coup pour coup dans un premier acte qui fait, pendant une bonne demi-heure, office de round d’observation. Christian Pulisic est le premier à filer quelques frayeurs à l’arrière-garde turinoise, Manuel Locatelli lui répond, ce choc s’emballe un peu.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com