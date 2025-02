Ligue 1 : le calendrier de la saison prochaine dévoilé, un marathon de matchs entre février et avril

Vers un Tetris de programmation de matchs.

Ce jeudi, le conseil d’administration de la LFP a adopté les dates de la saison 2025-2026, en prenant le parti de garder les mêmes dates de début et de fin que cette saison . Et ce, même si le championnat de France va être pris en sandwich par la Coupe du monde des clubs cet été (du 14 juin au 13 juillet prochain) et le Mondial 2026 dans un an. En effet, le championnat va commencer le week-end du 15, 16 et 17 août prochain, et s’étendra jusqu’au week-end du 16 mai 2026. Soit les mêmes périodes que l’exercice en cours.…

TJ pour SOFOOT.com