Ligue 1+ et le foot français : la fête est finie

La plateforme Ligue 1+ a réussi son lancement dès le mois d'août avec un démarrage record et la barre des millions d'abonnés rapidement franchie. Deux mois plus tard, les tensions se multiplient et confirment que le football français est loin d'être sorti de l'ornière.

Dans son titre Puisque tu pars , Jean-Jacques Goldman rappelle qu’octobre est loin d’avril, Nicolas de Tavernost ne pourra qu’acquiescer ou même remixer les paroles pour prendre comme point de départ le mois d’août. Après la sortie de route de DAZN en fin de saison dernière, Ligue 1+ a réussi son lancement, avec 1,026 million d’abonnés au 14 septembre. Un traitement médiatique plébiscité par les fans et l’espoir que la crise des droits TV s’estompent définitivement. Deux mois plus tard, les bonnes intentions de la rentrée des classes et l’illusion d’un football français motivé par l’intérêt général ont laissé place aux conflits, aux doutes et à cette sensation que le grand bazar est toujours d’actualité.

Un conseil d’administration houleux

Le conseil d’administration de ce mercredi 15 octobre en a été le théâtre. Ce n’est pas un nouveau 14 juillet, mais les tensions se sont ravivées entre Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Médias, et les présidents du collège de Ligue 1, selon les informations de L’Equipe . Un échange particulièrement vif entre l’ancien patron M6 et Olivier Létang, président du collège nouvellement élu, a eu lieu, notamment au sujet du budget de fonctionnement de Ligue 1+ qui s’élève à 36,5 millions d’euros, dont 14 millions rien que pour le marketing. Des critiques pas du tout appréciées par celui qui a également été vice-président de la branche médias de CMA-CGM, qui n’a pas hésité à menacer de prendre « ses responsabilités ». …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com