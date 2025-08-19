Ligue 1+ : des lendemains qui chantent, vraiment ?

Après une première journée de championnat, Ligue 1 + a parfaitement réussi son lancement. La chaîne a annoncé compter déjà 600 000 abonnés, mais il va maintenant falloir tenir sur la longueur car les maux du foot français sont encore loin d’avoir disparu.

« Positif. » Le mot est lâché d’emblée par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, pour évoquer le départ de Ligue 1 +, dans un entretien accordé à L’Équipe et Le Parisien . Difficile de lui donner tort, le premier week-end de cette chaîne était encourageant, avec une diffusion sans (trop de) problèmes, des émissions qui ont le mérite d’exister par rapport aux dernières années, mais qui devront encore élever le niveau en termes d’expertise, et des nouveautés franchement rafraîchissantes : les interviews des deux entraîneurs avant la deuxième période, celle de l’arbitre Jérémie Pignard avant le coup d’envoi de Rennes-OM, la caméra embarquée dans les vestiaires ou encore les vidéos disponibles sur les réseaux sociaux. C’est peut-être ce qui a déjà séduit 600 000 personnes. Un chiffre impressionnant, qui fait sans doute désespérer les dirigeants de DAZN un an après leur fiasco commercial, mais qui ne doit pas laisser penser que le football français est enfin sauvé.

Les abonnés sont là, comment les garder ?

Ce ne sont pas les supporters de l’AC Ajaccio qui diront le contraire. Ils ont vu leur club déposer le bilan, lundi, après de longues semaines d’incertitude causée par une situation budgétaire alarmante, fruit d’une crise impitoyable dans l’ensemble de l’écosystème tricolore. Ligue 1 + est justement censé aider les clubs à remonter la pente et les acteurs ne s’y sont pas trompés en mettant toutes les choses de leur côté pour convaincre les Français de s’abonner. « À titre personnel, c’est la première fois que je mets la pression à tous mes proches pour qu’ils s’abonnent. Je pense que c’est une manière de supporter une équipe, mais aussi tout un écosystème. Dans le vestiaire, on est quelques-uns à avoir obligé les joueurs à s’abonner parce que c’est un enjeu très important. J’ai l’impression que ‘la vibe’ est en train de bien prendre » , confiait Adrien Thomasson. Le Lensois a d’ailleurs joué le jeu avant le match contre l’OL (diffusé sur beIN Sports) en acceptant d’être interviewé une vingtaine de secondes au sortir de son échauffement.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com