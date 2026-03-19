Ligue 1+ décroche la diffusion du match de l'année

En access prime time . Ce samedi, les Girondins de Bordeaux se déplacent chez le leader, La Roche-sur-Yon, pour la 22 e journée de National 2. Un choc que les abonnés de Ligue 1+ vont pouvoir suivre puisque la plateforme a annoncé couvrir exclusivement la rencontre à partir de 17h45.

Les Girondins en Ligue 1(+)

Pour rappel, depuis décembre 2025, Ligue 1+ a posé ses caméras aux Matmut Atlantique et diffuse tous les matchs à domicile des Girondins. Sauf que le match le plus attendu de la saison se joue à l’extérieur, ce qui demande une nouvelle organisation et surtout de déployer les grands moyens. Un accord financier a finalement été trouvé entre le club de Vendée et Ligue 1+. …

AR pour SOFOOT.com