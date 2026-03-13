 Aller au contenu principal
Ligue 1+ avoue « avoir été trop marseillais » lors d'OM-OL
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 14:33

Un mea culpa attendu par tout le 69 . Lors du duel des olympiques du 1er mars, remporté par l’OM 3-2, Ligue 1+ avait un dispositif quelque peu déséquilibré pour couvrir cette rencontre. Sur le plateau, zéro lyonnais et deux anciens Marseillais : le consultant auteur d’un début de saison en dents de scie Souleymane Diawara et le vainqueur de la Coupe du monde 2018, Adil Rami. Au poste commentateur, un autre ancien phocéen en la personne de Benoit Cheyrou. Cette couverture médiatique sans lyonnais avait particulièrement énervé les supporters lyonnais , déjà frustrés par la défaite.

Avant le début de la 26 e journée de Ligue 1 ce vendredi avec un délicieux Marseille-Auxerre, le responsable de la chaîne, Jérôme Cazadieu, a regretté le choix des hommes pour OM-OL dans les colonnes de L’Équipe. « Même si nous n’étions pas partisans, nous étions un peu trop « marseillais ». C’est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs ». Nouvel acteur médiatique de la ligue des talents , Ligue 1+ rappelle aussi que « le pluralisme, c’est important. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
