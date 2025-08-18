Ligue 1+ a franchi la barre des 600 000 abonnés

Sacré démarrage.

Dans un entretien accordé à L’Equipe et Le Parisien , le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost a confirmé le bon démarrage de Ligue 1+ après sa première semaine de distribution assurant avoir franchi la barre des 600 000 abonnés . « Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu’on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l’ensemble de la saison précédente, a assuré l’ancien patron de M6. C’est beaucoup en effet. Après, ce n’est pas le même tarif d’abonnement. C’est donc plus de 600 000 abonnés, avec notre propre plateforme, mais aussi Amazon, DAZN. C’est également l’ensemble des « telco », les quatre principaux (Free, SFR, Bouygues et Orange), plus quelques autres. Tous considèrent que c’est un départ hors normes. » …

LB pour SOFOOT.com