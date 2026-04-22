Liban: un deuxième soldat français décède, après une embuscade attribuée au Hezbollah

Portrait du caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, décédé le 22 avril 2026 après avoir été grièvement blessé au Liban par des combattants du Hezbollah ( @EmmanuelMacron (X account of France's President Emmanuel Macron) / - )

Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l'ONU au Liban, est mort mercredi des suites de ses blessures infligées dans une embuscade attribuée au Hezbollah qui a tué samedi l'adjudant Florian Montorio.

Il s'agit du troisième soldat français tué depuis le début le 28 février de la guerre entre Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, qui a embrasé la région.

"Le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures", a annoncé Emmanuel Macron sur le réseau X.

"Il est mort pour la France. La Nation, qui rendra demain un hommage à l'adjudant Florian Montorio mortellement touché au cours de la même embuscade, salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Girardin et son sacrifice", a ajouté le président français.

Ces militaires participant à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été pris samedi dans une embuscade dans le sud du pays, dans laquelle deux autres soldats français ont été blessés.

Les autorités françaises et l'ONU ont attribué l'attaque de samedi au mouvement pro-iranien Hezbollah actif dans le sud du Liban, qui a nié toute implication.

- Blessé alors qu'il "portait secours" -

Anicet Girardin, âgé de 31 ans, selon l'Etat-major, a été "violemment pris à partie par des tirs nourris de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, il portait secours à son chef d'élément qui venait de tomber lorsqu'il était à son tour grièvement touché", a précisé sur X la ministre des Armées, Catherine Vautrin.

"La France rend hommage au sacrifice de ce soldat, maître-chien depuis bientôt dix ans, qui avait choisi de mettre son talent, sa jeunesse et son courage au service de son pays. Nous ne l'oublierons pas", a-t-elle ajouté.

La ministre, qui était entendue au même moment devant les députés de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, a observé une minute de silence avec les parlementaires.

"Après la stabilisation de son état par le personnel de santé, il avait été rapatrié vers la France le 21 avril", a de son côté indiqué sur X le Chef d'état-major des armées le général Fabien Mandon. "Malgré les soins apportés par le service médical, il a succombé à ses blessures", a-t-il ajouté en faisant part de sa "grande tristesse" et de son "soutien à sa famille, à ses proches et à ses frères d'armes du 132e régiment d'infanterie cynotechnique".

En visite mardi à Paris, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré suivre "personnellement le déroulement de l'enquête" sur cette embuscade.

"J'ai donné instruction aux forces de police de diligenter toutes les investigations nécessaires afin d'identifier les responsables et de les traduire en justice. De tels actes ne sauraient désormais rester impunis", a-t-il ajouté.

- Hommage national -

Un autre soldat français, le major Arnaud Frion, a été tué en Irak mi-mars dans une attaque attribuée à un groupe pro-iranien.

La France martèle ces dernières semaines sa position non-belligérante dans le conflit au Moyen-Orient.

Emmanuel Macron a estimé lundi que le Hezbollah n'avait pas visé les militaires "parce qu'ils étaient français". "Ils les ont visés parce qu'ils tenaient la mission d'être aux côtés des populations civiles", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Gdansk, en Pologne.

Une cérémonie d'hommage national au sergent-chef Florian Montorio, aura lieu jeudi dans son régiment, le 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban. Elle sera présidée par la ministre des Armées, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill.

Mercredi, Emmanuel Macron a aussi rendu "hommage à l'engagement exemplaire de nos armées au sein de la Finul, qui œuvrent avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban".

Le 132e régiment d'infanterie cynotechnique (132e RIC) de Suippes (Marne) assure "toutes les missions spécifiques liées à l'emploi des chiens militaires", dont la détection et neutralisation d'adversaires et la recherche d'explosifs et munitions, selon son site internet.