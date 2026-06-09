Liban-Huit personnes tuées dans la ville de Tyr par une frappe israélienne

Israël a frappé mardi la ville de Tyr, dans le sud du Liban, tuant au moins huit personnes, a dit le ministère libanais de la Santé, Tel-Aviv ayant peu de temps avant émis pour la première fois un ordre d'évacuation portant sur l'ensemble de cette ville portuaire historique du pays.

Les décès ont été causés une seule frappe, sur la partie est de Tyr, ont précisé le ministère et les médias d'État.

Il s'agit de l'un des bombardements israéliens les plus meurtriers sur Tyr, depuis le début de la guerre avec le groupe armé libanais Hezbollah, le 2 mars.

Les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants, a poursuivi le ministère de la Santé.

Une vidéo prise juste après l'attaque et verifiée par Reuters montre des débris éparpillés sur une route. On voit également, dans une ruelle enfumée, une grue en action près d'un bâtiment endommagé.

MSF SUSPEND SES OPÉRATIONS DANS LES HÔPITAUX

Avant la frappe, Israël a publié un avis d'évacuation en ligne pour l'ensemble de Tyr, y compris son quartier chrétien du nord-ouest, où des personnes déplacées cherchent refuge.

La semaine dernière, l'armée israélienne avait déclaré que des membres du Hezbollah, soutenu par l'Iran, se cachaient dans la zone, sans fournir de preuves. Elle a exhorté les chrétiens de la ville à exiger le départ du groupe et a menacé d'ordonner l'évacuation du quartier si les combattants ne partaient pas.

Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré dans un communiqué être profondément préoccupée par ce qu'elle a qualifié de "pratiques de déplacement forcé", faisant référence à l'avertissement lancé par Israël pour que les habitants quittent la ville avant les frappes.

MSF a ajouté que ces ordres "exposent les personnes à des risques supplémentaires en les contraignant à se déplacer dans des conditions dangereuses et chaotiques".

Malgré un cessez-le-feu annoncé par les États-Unis le 16 avril dernier, les combats dans le sud du Liban n'ont pas pris fin. Israël a continué à émettre des ordres d'évacuation, qui ont de fait vidé un cinquième du pays de sa population, y compris dans des zones situées bien au-delà des lignes de front.

(Rédigé par Maya Gebeily, Edward Carron à Londres, Ahmed Elimam à Dubai; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)