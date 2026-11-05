« Liam, tu ne seras pas titulaire ce week-end et voilà pourquoi » : Rosenior se rappelle de son père coach

« Liam, tu ne seras pas titulaire ce week-end et voilà pourquoi » : Rosenior se rappelle de son père coach

Rosenior sénior. Durant sa formation, Liam Rosenior aura eu la chance (ou pas) d’avoir comme entraîneur son père, Leroy Rosenior. L’actuel coach du PFC n’avait alors que 17 ans et jouait à Bristol City.

Et forcément avoir papa comme entraîneur, ça donne des belles anecdotes, comme celle que l’Anglais a confié dans le nouveau numéro de magazine So Foot , disponible en kiosque ce jeudi : « À Bristol City, je vivais avec mon père, qui était aussi mon coach. Je prenais mon petit déjeuner avec lui, j’avais pas le permis, donc il me conduisait à l’entraînement, il me posait devant le centre, j’allais me changer. Et des fois, son assistant venait me voir : »Le coach veut te parler » . Ah OK, mais on a pris notre petit-déjeuner ensemble, qu’est-ce qu’il ne m’a pas dit ? Donc j’allais voir mon père, je m’asseyais dans son bureau, et là, il m’expliquait : « Liam, tu ne seras pas titulaire ce week-end et voilà pourquoi… » » . C’est sûr que ça passe mieux qu’à huit heures du matin entre deux céréales.…

LP pour SOFOOT.com