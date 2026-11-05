Allan Saint-Maximin a refusé un très gros chèque pour un jeu qui cartonne

Il nous a offert, tout au long de sa carrière, des anecdotes peu communes dans le football. Allan Saint-Maximin, le couillu qui n’aura jamais su être régulier malgré un talent indéniable, aurait pu devenir millionnaire grâce à un jeu de cartes sur la mythologie.

Sous le nom d’Hélios, ce jeu, qui fonctionne un peu à la manière d’un président, cartonne sur téléphone. Un beau chèque de 26 millions d’euros lui aurait été proposé pour racheter les droits de son jeu, confie-t-il à The Athletic . Il explique son refus pour une raison assez simple : « Ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de créer quelque chose, de créer des emplois, de créer des opportunités. » …

LT pour SOFOOT.com