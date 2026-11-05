Le Barça et Raphinha, c'est une histoire qui va durer
Raphinha 2030. Personne n’aurait pu prédire, lorsque Raphinha avait quitté le Stade rennais en plein Covid, en 2020, qu e l’attaquant brésilien susciterait la joie des supporters du FC Barcelone après une prolongation de contrat.
L’attaquant brésilien a pourtant fait un joli bonhomme de chemin depuis son départ de Bretagne, en passant par le froid de Leeds avant de se réchauffer plus au sud de l’Europe, en Catalogne à l’été 2023 . Initialement lié au club catalan jusqu’en 2028, Raphinha a prolongé son fructueux séjour à Barcelone jusqu’en 2030, comme annoncé par le club ce jeudi. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer