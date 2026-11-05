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Le Barça et Raphinha, c'est une histoire qui va durer
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 15:02

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Le Barça et Raphinha, c'est une histoire qui va durer

Le Barça et Raphinha, c'est une histoire qui va durer

Raphinha 2030. Personne n’aurait pu prédire, lorsque Raphinha avait quitté le Stade rennais en plein Covid, en 2020, qu e l’attaquant brésilien susciterait la joie des supporters du FC Barcelone après une prolongation de contrat.

L’attaquant brésilien a pourtant fait un joli bonhomme de chemin depuis son départ de Bretagne, en passant par le froid de Leeds avant de se réchauffer plus au sud de l’Europe, en Catalogne à l’été 2023 . Initialement lié au club catalan jusqu’en 2028, Raphinha a prolongé son fructueux séjour à Barcelone jusqu’en 2030, comme annoncé par le club ce jeudi.

MB pour SOFOOT.com

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