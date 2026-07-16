Liam Rosenior veut garder Ilan Kebbal et attend des renforts

Paris Football Manager. Après avoir annoncé l’arrivée du jeune joueur du PSG Emmanuel Mbemba (18 ans, premier contrat professionnel jusqu’en 2030) et la signature définitive du défenseur italien Diego Coppola après son prêt en fin de saison dernière en provenance de Brighton (16 millions d’euros + 4 de bonus, contrat jusqu’en 2031), le Paris FC a présenté ce jeudi en conférence de presse son nouvel entraîneur, Liam Rosenior. « Les joueurs les plus importants sont déjà là, ces derniers jours me permettent de mieux connaître l’effectif. Il y aura des renforts mais ma concentration est sur les joueurs présents » , assure l’ancien coach de Strasbourg et de Chelsea (si, si), rapporte L’Équipe .

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NB pour SOFOOT.com