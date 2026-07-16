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Lucas Digne : « Je suis d'abord déçu de moi-même »
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 16:42

Lucas Digne : « Je suis d'abord déçu de moi-même »

Lucas Digne : « Je suis d'abord déçu de moi-même »

Confessions intimes. Après sa récente performance contre l’Espagne en demi-finale, Lucas Digne a pris le temps de livrer son ressenti sur ses réseaux sociaux . Le joueur français, sans évoquer explicitement sa confrontation compliquée contre Lamine Yamal et l’attaque de la Roja , a quelque peu présenté ses excuses en se disant être «déçu de [lui]-même».

Digne en a également profité pour décrire ce que chaque supporteur français a pu ressentir après la défaite des Bleus en parlant de « la fin d’un rêve, c elui d’un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes derrière nous. On imagine toujours beaucoup de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d’un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. »

ABS pour SOFOOT.com

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