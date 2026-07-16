La France n’est plus la première nation mondiale

Comme si l’élimination ne suffisait pas. Battue par l’Espagne (0-2) en demi-finales de la Coupe du monde, la France a également perdu sa première place au classement FIFA. La victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) permet à l’Albiceleste de récupérer le trône avec 1 970,37 points. L’Espagne profite également de sa démonstration face aux Bleus pour grimper au deuxième rang avec 1 965,61 points.

Un top 2 100 % finalistes

La France recule donc à la troisième place avec 1 948,97 points , juste devant l’Angleterre, toujours quatrième. Les quatre demi-finalistes occupent ainsi les quatre premières places du classement mondial, une première depuis la création de cette hiérarchie en 1994. Le tableau avait d’ailleurs été conçu de manière que ces quatre nations, en cas de première place dans leur groupe, ne puissent pas se rencontrer avant les demi-finales. Les Bleus pourront toujours défendre leur troisième place samedi.…

MJ pour SOFOOT.com