Liam Rosenior peste contre l’arbitrage après la défaite face à l'OL
Olivier Létang s’est peut-être fait un ami.
En clôture de la 8 e journée de championnat, l’Olympique lyonnais s’est offert Strasbourg ce dimanche soir, dans les derniers instants de la rencontre (2-1). Première défaite depuis un mois pour les Alsaciens, et nouvelle grosse colère pour Liam Rosenior. L’entraîneur anglais n’a pas digéré l’arbitrage, estimant injuste l’expulsion (pourtant logique) de son défenseur Ismaël Doukouré, coupable d’un tacle appuyé sur Malick Fofana, sorti sur civière (67 e ). …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
