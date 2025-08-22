Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match »
Racing Club de la frustration.
Les Strasbourgeois ont souffert ce jeudi soir à la Meinau contre la valeureuse équipe de Brøndby (0-0) en barrage de la Ligue Conférence. Malgré de multiples occasions franches, les hommes de Liam Rosenior ne sont pas parvenus à percer le verrou de la défense danoise. Quelque peu dépité par le scénario de la rencontre, l’entraîneur anglais a indiqué que son équipe « aurait dû gagner le match » en conférence de presse.…
MBC pour SOFOOT.com
