Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match »
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 09:11

Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match »

Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match »

Racing Club de la frustration.

Les Strasbourgeois ont souffert ce jeudi soir à la Meinau contre la valeureuse équipe de Brøndby (0-0) en barrage de la Ligue Conférence. Malgré de multiples occasions franches, les hommes de Liam Rosenior ne sont pas parvenus à percer le verrou de la défense danoise. Quelque peu dépité par le scénario de la rencontre, l’entraîneur anglais a indiqué que son équipe « aurait dû gagner le match » en conférence de presse.…

MBC pour SOFOOT.com

