Liam Rosenior enguirlande ses joueurs avant les fêtes
Tendu le conseil de classe de fin d’année.
Si le Racing version automne avait fait lever les sourcils, celui de décembre fait lever les épaules. Dimanche, à la Meinau, Strasbourg a livré un 0-0 sans saveur face à Lorient , bien loin du match référence du 17 octobre au Parc (3-3 contre le PSG) . Résultat : le RCSA piétine à la 7 e place, à neuf points du podium, et reste sur une série qui gratte : trois défaites et un nul en Ligue 1. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
