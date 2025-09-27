 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liam Rosenior caresse Marseille
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 10:57

Liam Rosenior caresse Marseille

Liam Rosenior caresse Marseille

Comment tomber amoureux de son adversaire ?

En perdant à domicile après avoir mené jusqu’à là 78 e minute, visiblement. C’est en tout cas ce qu’il s’est passé pour Liam Rosenior, dont le Strasbourg est tombé face à l’Olympique de Marseille ce vendredi à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. En conférence de presse, l’entraîneur des Alsaciens s’est en effet montré dithyrambique à l’égard de son bourreau phocéen .…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roberto De Zerbi félicite ses remplaçants
    Roberto De Zerbi félicite ses remplaçants
    information fournie par So Foot 27.09.2025 10:38 

    S’assoir sur un banc, ce n’est pas toujours si simple. Car pour un joueur de football, cela signifie souvent de devoir rester prêt à entrer à tout moment pour se rendre important en quelques minutes et ainsi influencer le cours du match. Chose qu’ont parfaitement ... Lire la suite

  • Quel programme pour Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ?
    Quel programme pour Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ?
    information fournie par So Foot 27.09.2025 08:55 

    Ce 25 septembre, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon. Pour réussir ses débuts en politique, JMA pourrait s’appuyer sur ses 36 années à la tête de l’OL. Voici comment. → Économie À son arrivée à la tête de l’OL en 1987, Jean-Michel Aulas ... Lire la suite

  • Murillo, le canal passe
    Murillo, le canal passe
    information fournie par So Foot 27.09.2025 01:02 

    Renversant, Marseille est allé s'imposer à Strasbourg. L'OM passe provisoirement leader de Ligue 1 grâce à quelqu'un d'indésirable il y a six mois, et soumis à une grosse concurrence : Amir Murillo. Les supporters du PSG nés avant DJ Snake, le 31 mai et Ousmane ... Lire la suite

  • Kane (encore) record avec le Bayern
    Kane (encore) record avec le Bayern
    information fournie par So Foot 26.09.2025 23:26 

    Bayern Munich 4-0 Werder Buts : Diaz (22 e ), Kane (s.p., 45 e et 65 e ), Laimer (87 e ) pour les Bavarois Le record du FC Nantes n’aurait pas tenu très longtemps en Allemagne.… UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank