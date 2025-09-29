La FIFPro met une nouvelle fois met en garde contre le surmenage des joueurs
Comme un air de déjà-vu.
Le nouveau rapport annuel de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, sonne comme un rappel à l’ordre pour les clubs pressés d’empiler les trophées sans lever le pied. Et surtout pour le PSG, dont l’infirmerie ressemble désormais à une salle de fitness aux heures de pointe. Dembélé, Doué, João Neves, Barcola, Vitinha, Fabian Ruiz, Marquinhos ou encore Kvaratskhelia : tous ont fini par céder, comme si c’était écrit d’avance.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
