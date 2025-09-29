L'US Créteil de Niel débranche déjà son entraîneur
Il y a Free, il n’a rien compris.
L’US Créteil-Lusitanos, club ambitieux de National 2 fraîchement remplumé par le milliardaire Xavier Niel, n’a pas attendu longtemps pour trancher dans le vif. Avec un bilan famélique d’un seul succès en six journées (2 nuls, 3 défaites), l’entraîneur Karim Mokeddem, 51 ans, a été remercié ce lundi , après avoir pris les rênes de l’équipe le 1 er juillet dernier.…
SF pour SOFOOT.com
