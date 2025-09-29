Le superbe raid solitaire de Théo Hernandez avec Al-Hilal
Al-Golazo !
La vie en Arabie saoudite n’a pas l’air de trop mal se passer pour Théo Hernandez . En plus du soleil et du salaire confortable, le latéral des Bleus s’amuse à planter but sur but avec son nouveau club d’Al-Hilal . Déjà auteur de trois réalisations lors de ses cinq premiers matchs, l’ancien Milanais a remis une pièce dans la machine ce lundi en inscrivant un superbe pion sur la pelouse des Ouzbekhs de Nasaf Qarshi, en Ligue des champions asiatique.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
