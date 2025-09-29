Le superbe raid solitaire de Théo Hernandez avec Al-Hilal

Al-Golazo !

La vie en Arabie saoudite n’a pas l’air de trop mal se passer pour Théo Hernandez . En plus du soleil et du salaire confortable, le latéral des Bleus s’amuse à planter but sur but avec son nouveau club d’Al-Hilal . Déjà auteur de trois réalisations lors de ses cinq premiers matchs, l’ancien Milanais a remis une pièce dans la machine ce lundi en inscrivant un superbe pion sur la pelouse des Ouzbekhs de Nasaf Qarshi, en Ligue des champions asiatique.…

FL pour SOFOOT.com