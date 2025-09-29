L’Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu
Une erreur administrative niveau district.
Ce qui devait être une victoire facile face au Lesotho s’est transformé en fiasco pour les Bafana Bafana . La FIFA a tranché, l’Afrique du Sud perd son succès 3-0 obtenu le 5 septembre dernier et se voit infliger un forfait 0-3 pour avoir fait jouer Teboho Mokoena, pourtant suspendu. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
