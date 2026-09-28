Liam Gallagher a un message pour les haters de Manchester City

Liam Gallagher a un message pour les haters de Manchester City

Si Oasis ne craint rien, tout va bien. Liam Gallagher a réagi quant aux sanctions qui sont tombées à l’encontre de Manchester City. Pour rappel, les Mancuniens ont été reconnus coupables de la quasi-totalité des chefs d’accusation d’ordre financier auxquels ils faisaient face.

L’avis en majuscules

« Tout juste informé par quelqu’un dans une position très très élevée que si on perd notre appel, ce qui n’arrivera pas, on aura une AMENDE et une INTERDICTION DE TRANSFERTS et c’est tout » , a gazouillé le fan invétéré de City amateur de CAPS LOCK.…

AC pour SOFOOT.com